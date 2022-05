LIVE. Kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi: "Je mag als partij water bij de wijn doen, maar je moet niet elke keer de tuinslang bovenhalen”

Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi wil de nieuwe voorzitter worden van CD&V. Volgens Mahdi is de slechte peiling niet het resultaat van figuren zoals voorzitter Joachim Coens of minister van Welzijn Wouter Beke, maar wel van “een collectief falen”, zo zegt hij in de studio van ‘VTM NIEUWS’.

Voorzitter Joachim Coens stapt op na tegenvallende resultaten in een peiling van ‘De Standaard’ en ‘VRT NWS’. In onze Grote Peiling kreeg CD&V al serieus wat klappen, maar in ‘De Stemming’ van ‘De Standaard’ en ‘VRT NWS’ zitten de christendemocraten op een historisch dieptepunt. Met 8,7 procent verschrompelt de volkspartij van weleer tot de kleinste partij van Vlaanderen - zelfs na PVDA en Groen. Bijna de helft van hun kiezers zoekt andere oorden op.

Over die laatste peiling zegt Mahdi dat die “keihard” is binnengekomen, maar het verbaasde hem niet gelet op de tendens van de voorbije jaren. “Ik vind het respectvol dat Joachim na de slechte peiling beslist heeft om verkiezingen uit te schrijven”, vertelt Mahdi bij HLN Live.

Mahdi vertelt dat hij veel vragen kreeg van partijleden om zijn kandidatuur in te dienen. “Het is mijn taak om de partij er opnieuw bovenop te helpen”, zegt Mahdi, die zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van CD&V. Hij gelooft dat hij het tij kan keren. “Ik moet vermijden dat mijn partij en de mooiste ideologie van het land zouden verdwijnen. Dat mag ik niet laten gebeuren”, luidt het.

Al eerder kandidaat

“De eigen cultuur van hoe je aan politiek doet, moet je durven herbekijken”, vertelt Mahdi bij HLN Live. “Ik wil deel van de oplossing zijn, samen met een hele ploeg natuurlijk. Mensen zijn vandaag niet bezig met wie voorzitter is van welke partij, maar wel welke partij zaken voor hen kunnen oplossen. Daar wil ik hard aan werken. Ik wil duidelijk maken dat er nood is aan een christendemocratische partij die mensen niet aan hun lot overlaat. Mensen hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar.”

Uiteindelijk zullen de leden beslissen wie de nieuwe voorzitter van CD&V wordt. Als Mahdi verkozen wordt als voorzitter van zijn partij, stopt hij als staatssecretaris en zal zijn partij dus naar een opvolger op zoek moeten gaan.

Mahdi stelde zich in oktober 2019 al eens kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V. Hij kreeg toen 46,88 procent van de stemmen van de partijleden en verloor zo heel nipt van Joachim Coens. Mahdi plaatst op Twitter een foto die hij eerder al in 2019 heeft gepost, een referentie aan ‘The Terminator’. “Guess who’s back”, schrijft hij.

“Collectief falen”

Volgens Mahdi is de slechte peiling vooral het resultaat van een “collectief falen”. De pijlen moeten niet enkel gericht worden op voorzitter Joachim Coens of op Minister van Welzijn Wouter Beke, vindt Mahdi. “Op vraag van Beke is er een onderzoekcommissie gestart die de pijnpunten moet blootleggen”, verduidelijkt Mahdi in de studio van ‘VTM NIEUWS’.

Voorts benadrukt Mahdi dat je “als partij water bij de wijn mag doen, maar niet elke keer de tuinslang moet bovenhalen”. “Als partij merk ik soms dat we niet doen wat van ons wordt verwacht”, gaat Mahdi verder. “Er is een grote overheidsbetutteling in onze samenleving. Wij geloven vooral in mensen en we hebben vertrouwen in elkaar. Die weg moeten we bewandelen.”

“Je kan het hebben over het verstand door met heel technische dossiers af te komen, maar je moet ook bezig zijn met emoties. Veel mensen komen niet rond met hun pensioen, mensen kunnen hun facturen niet betalen. De samenleving is zoekende naar zichzelf. We moeten opnieuw de gemeenschapspartij zijn die duidelijk maakt dat mensen bij een groep horen die verantwoordelijkheden heeft.”

Herbekijk: CD&V-voorzitter Joachim Coens kondigt vertrek aan