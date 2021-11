LIVE. Jeugdactiviteiten worden opnieuw beperkt tot groepen van maximaal 50 personen - Covid-pil minder effectief dan gedacht

Motivatie­psy­cho­loog Vansteen­kis­te: “Ongeloof in globale aanpak was nog nooit zo groot”

Het ongeloof bij de bevolking in de globale aanpak van de coronapandemie was nog nooit zo groot, zowel bij gevaccineerden als bij ongevaccineerden. Dat zegt professor Maarten Vansteenkiste van de UGent. Hij verklaart de frustratie onder meer door het gevoel dat de vierde golf vermeden had kunnen worden, bijvoorbeeld door vroegere boostervaccins.

