LIVE. Hoe wordt het onderzoek verder gevoerd naar de Vlaamse acteur die werd opgepakt voor vermeend kindermisbruik? Faroek geeft dadelijk meer uitleg in HLN LIVE

De acteur die is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik, is intussen verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verkrachting van minderjarigen. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan onze redactie. Gerechtsjournalist Faroek Özgünes geeft dadelijk meer uitleg over het onderzoek in HLN LIVE.