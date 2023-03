LIVE. Hilde Crevits (CD&V) haalt fel uit naar N-VA en Open Vld: “Een akkoord lukt niet als je één partij tegen de muur kwakt”

Open Vld hekelt N-VA-strategie om CD&V voor het blok te zetten: “Maar ze moeten wel kleur bekennen”

Open Vld verzet zich tegen de N-VA-strategie om CD&V onder druk te zetten in het stikstofdossier. De liberalen bevestigen wel dat de Vlaamse regering de conceptnota over stikstof “met een ruime meerderheid” heeft goedgekeurd, maar beseffen dat ze daarmee geen stap verder staan. “Zolang CD&V geen kleur bekent en ook niet uit de regering stapt, kunnen we dat akkoord toch niet uitvoeren en komen we in onbestuurbaarheid terecht.”