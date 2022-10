LIVE. “Het ging er heel hard aan toe”: nog geen akkoord over begroting, spanningen tussen PS en liberalen

De federale topministers hebben de hele nacht vergaderd over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam. Rond iets voor 6 uur werd het overleg naar verluidt even geschorst, maar de excellenties zitten intussen opnieuw samen. Vooral de liberalen en de PS konden afgelopen nacht niet door één deur. “Het ging er hard aan toe”, vertelt politiek journalist Karel Lattrez. Het kernkabinet is al sinds vrijdagavond in begrotingsconclaaf. De regering wil een begroting opstellen voor volgend jaar en meteen ook voor 2024, omdat het in een verkiezingsjaar niet evident is om nog grote akkoorden te sluiten. Volg alle ontwikkelingen op de voet bij HLN Live.