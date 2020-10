LIVE. Herfstvakantie verlengd, Groen vraagt extra maatregelen voor ouders die niet thuis kunnen werken

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “Ik wil het goedmaken met Bart De Wever”

24 oktober Na zijn capriolen tijdens de regeringsvorming en in zijn partij is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (34) dan toch tot inkeer gekomen. Corona is niet het moment voor politiek gekibbel. “Ik heb al zoveel slagen geïncasseerd dat ik niets meer te verliezen heb”, zegt hij in De Morgen.