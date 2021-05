LIVE. Harde kern 'La Boum 2' verlegt terrein naar straten rond Ter Kamerenbos: politie zet opnieuw waterkanon en traangas in

Het illegale evenement La Boum 2 bracht een paar duizend mensen op de been in het Ter Kamerenbos. Het feest ontaardde net als een maand geleden opnieuw in rellen met de politie. Een harde kern wilde niet van wijken weten en startte een kat-en-muisspel. De politie is er inmiddels in geslaagd het park te ontruimen, maar in de straten errond is de rust nog steeds niet helemaal teruggekeerd. Bij de ontruiming vielen zeker drie lichtgewonden, onder wie twee politieagenten. Zeker zestien mensen werden aangehouden. Volg alle ontwikkelingen op de voet in deze liveblog.