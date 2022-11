LIVE. Grootste terreurproces ooit in ons land gaat (bijna) van start: lange file voor samenstelling jury

Raad van Europa kritisch voor overbevol­king en personeels­te­kort in Belgische gevangenis­sen

In een nieuw rapport is de Raad van Europa vandaag opnieuw kritisch voor de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort in de Belgische gevangenissen. Ook geweld tussen gevangenen blijkt een terugkerend probleem.

29 november