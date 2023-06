LIVE. Groen nog altijd niet gerustgesteld na excuses Lahbib: “Het spijt me dat de zaken op deze manier zijn verlopen”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft haar excuses aangeboden voor haar rol in het uitreiken van visa aan een Iraanse delegatie. “Het spijt me dat de zaken op deze manier zijn verlopen. Ik geef toe dat ik beter had moeten communiceren.” Het is nu de vraag of haar mea culpa voldoende is om haar ontslag te vermijden. Volg hier de Kamercommissie vanaf 17 uur.