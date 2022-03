LIVE. Getuigenis tegen kunstenaar Jan Fabre (63) op eerste procesdag: “Hij kuste mijn hals en deed mijn t-shirt uit. Ik stond perplex”

In Antwerpen is vandaag de behandeling van de rechtszaak tegen Jan Fabre (63) gestart. De kunstenaar kwam in 2018 in het #metoo-debat in opspraak. Hij staat terecht voor pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk en één geval van aanranding van de eerbaarheid. De kunstenaar riskeert een maximumstraf van 5 jaar cel. Vandaag komt de theatermaker te weten welke straf hij riskeert, en komen de mogelijke slachtoffers aan het woord. Fabre is zelf niet aanwezig op de zitting, zo stelt onze journalist ter plaatse vast. U kan het proces hier live volgen.