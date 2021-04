LIVE. Gemiddeld bijna 73.000 vaccinaties per dag - Eind april eerste versnelde leveringen van Pfizervaccin aan ons land

Jean-Ma­rie Dedecker en Marc Van Ranst in bitsig debat: “Ik ben het beu om bedrogen te worden”

7:22 De discussie over de heropening van de terrassen blijft oplaaien. Ondanks de beslissing van het Overlegcomité om dat pas op 8 mei toe te laten, wil burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke de terrassen op 1 mei al weer open, zoals oorspronkelijk gezegd was. Marc Van Ranst is niet akkoord en dat leidde tot een bitsig debat tussen de twee in Terzake op Canvas.