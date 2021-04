LIVE. Feestje vlak bij Antwerps politiekantoor, met tapkraan en tentjes - Aantal ziekenhuisopnames in ons land blijft stijgen

Bart De Wever over El Kaouakibi: "Subsidie­geld niet verloren”

14:46 De stad Antwerpen vraagt de inbeslagname van het vermogen van Sihame El Kaouakibi (Open Vld), zo werd vrijdagavond al bekend. Het is afwachten op de resultaten van de stedelijke audit om te zien hoeveel schade de stad heeft geleden. “Het grootste deel van het geld zit in die hal (van Let’s Go Urban, red.) en die is 100 procent eigendom van de stad. Dat geld is dus niet verloren", reageert Bart De Wever (N-VA) bij VTM NIEUWS. “Maar dat er rond Let’s Go Urban een constructie van vampierbedrijven zou opgezet zijn, die daar systematisch geld uitgezogen hebben, is mogelijk. Dan moeten we inderdaad kijken of onze controlemechanismen wel volstaan. Ik denk dat dat een algemeen Vlaams probleem is: er worden te veel subsidies gegeven.”