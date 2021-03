LIVE. Federale regering stelt grotere buitenbubbel met 8 voor op Overlegcomité

Nationale Veilig­heids­raad zet deur op kier voor repatrië­ring IS-moe­ders uit Syrië

4 maart De regering wil er “alles aan doen” om Belgische kinderen van IS-strijders weg te halen uit de Syrische kampen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in de Kamer. Voor de Belgische moeders van die kinderen is gisteren op de Nationale Veiligheidsraad beslist om “geval per geval” te analyseren of ze gerepatrieerd kunnen worden, zei hij. Maar “de nationale veiligheid blijft hét criterium”.