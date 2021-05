LIVE. Federaal parket doet oproep aan Jürgen Conings: “Neem contact op met iemand die je vertrouwt”

De zoekactie naar Jürgen Conings in het nationaal park in Limburg is gisteren stopgezet. De man is nog altijd niet gevonden. Het Nationaal Park Hoge Kempen is sinds gisteravond weer open voor publiek. Hoe verloopt de klopjacht op de gevaarlijke voortvluchtige militair nu verder? “Er wordt nu anders - en ergens anders - gezocht”, zei Wenke Roggen van het federaal parket. Conings staat ook internationaal geseind. Intussen is een tweede mars voor Conings vertrokken. Volg de laatste updates in onze liveblog.

Jürgen Conings uitte bedreigingen tegen viroloog Marc Van Ranst en plande mogelijk een aanslag tegen structuren van de staat en tegen een moskee. Uit gerechtelijk onderzoek blijkt dat hij zijn actie “dagenlang” heeft voorbereid. Vermoedelijk is hij zwaar bewapend. Hij staat als enige militair op de lijst van OCAD met potentieel staatsgevaarlijke mannen. Het parket stelde vrijdag een onderzoeksrechter aan voor “moordpoging en verboden wapenbezit in een terroristische context.”

Het is niet bekend of er op dit moment concrete aanwijzingen zijn in het onderzoek naar Jürgen Conings. De speurders zouden met alle mogelijke pistes rekeningen houden. Zo kan hij ondergedoken zijn, al dan niet met hulp van anderen, of is hij misschien niet meer in leven. De vrees bestaat ook dat hij effectief een terreuraanslag zou plegen.

Wandelaars in het nationaal park, dat weer opengesteld is voor publiek, wordt gevraagd om verdachte elementen onmiddellijk te melden bij de politie. Verder wordt Conings nu ook internationaal gezocht. Zijn naam en twee foto’s staan op de website van de internationale politieorganisatie Interpol.

Gisterennacht en -ochtend zijn er in ons land ook op een tiental plaatsen huiszoekingen uitgevoerd bij mensen die gekend zijn voor extreemrechtse sympathieën, mensen die behoren tot het persoonlijke netwerk van Jürgen Conings en die hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben of nu nog helpen om zich schuil te houden. Maar de militair is nog altijd spoorloos en dat al sinds maandagavond.

Speurders van de federale politie hebben ook een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de 46-jarige Conings zelf in Dilsen-Stokkem. Daarbij zijn DNA-stalen meegenomen om een eventuele match te vinden op voorwerpen die tijdens het sweepen in het Nationaal Park zijn aangetroffen. Bij een huiszoeking begin deze week in het huis van Conings waren al verschillende telefoons en zijn computer meegenomen. Hij had onlangs nog een nieuwe simkaart gekocht en had verschillende nummers.

Tomas Boutens, de extreemrechtse oud-militair die in 2014 tot vijf jaar cel veroordeeld werd voor aanslagplannen met zijn groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), kreeg ook speurders over de vloer. Dat liet hij zelf op Facebook weten. “Ze zochten J. alsof die in mijn kast zit. Niet dus.”

