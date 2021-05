LIVE. Faroek Özgünes: “Parket zocht vermiste boekhouding in huis El Kaoaukibi”

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude door Sihame El Kaouakibi (34) zijn er vanmorgen verschillende huiszoekingen uitgevoerd. De onderzoeksrechter heeft de boekhouding en computerbestanden in beslag laten nemen. Dat bevestigt het Antwerps parket.

In het gerechtelijk onderzoek rond de vzw Let’s Go Urban zijn er vandaag verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Die gebeurden in de privéwoning van Sihame El Kaouakibi en op de zetel van de vennootschappen. Zoals de grondwet het voorschrijft had de voorzitter van het hof van beroep daarvoor zijn toelating gegeven. De voorzitter van het Vlaams parlement, Liesbeth Homans (N-VA), was bij de huiszoekingen aanwezig.

De huiszoekingen kaderen in het gerechtelijk onderzoek dat het Antwerpse parket op 5 februari 2021 heeft geopend naar mogelijke strafbare feiten rond de werking van Let’s Go Urban. Op 16 februari werd door El Kaouakibi zelf een klacht tegen onbekenden met burgerlijke partijstelling neergelegd. Het parket heeft de twee onderzoeken op 15 maart 2021 samengebracht in één gerechtelijk onderzoek. De feiten werden gekwalificeerd als valsheid in geschriften, bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, valsheid in informatica en externe en interne hacking.

De afgelopen weken werd het onderzoek uitgebreid op basis van nieuwe elementen. De onderzoeksrechter heeft intussen een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld om een rapport te maken.

“Zoveel mogelijk materiaal verzamelen”

De huiszoekingen van vandaag werden uitgevoerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie en de Federal Computer Crime Unit. “De opzet is eigenlijk op zoek gaan naar vermiste boekhoudkundige stukken”, legt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes uit bij HLN LIVE.

“De voorlopig bewindvoerster van Let’s Go Urban heeft eerder in haar rapport beklag gemaakt dat zij maar bepaalde stukken van de boekhouding heeft kunnen inkijken, dus het gerecht wil nu zicht hebben op álle boekhoudkundige transacties. Vandaag ging men daarvoor naar de plaatsen die rechtstreeks aan El Kaouakibi gelieerd zijn. Het gaat om haar privéwoning in Antwerpen, de beruchte villa in Edegem en nog een ander adres in Edegem waar de vennootschappen een hoofdzetel hebben.”

Quote De bedoeling was zoveel mogelijk materiaal verzamelen. Dat is ook de logische stap in het hele onderzoek nu: alles in kaart brengen. VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes

“De Computer Crime Unit was bij de afstapping aanwezig, dus ze hebben op zijn minst kopies gemaakt van harde schijven of computers meegenomen”, aldus Faroek. “Ik vermoed ook dat men documenten heeft meegenomen, of toch alles wat bruikbaar kan zijn in het onderzoek. Zoveel mogelijk.”

Aanwezigheid Homans?

El Kaouakibi is niet ondervraagd, heeft de VTM NIEUWS-journalist vernomen. “De bedoeling was zoveel mogelijk materiaal verzamelen, dat is ook de volgende logische stap in het hele onderzoek nu: alles in kaart brengen. De stap daarna is dat zij zal ondervraagd worden en zal geconfronteerd worden met de bevindingen van de speurders.”

Waarom was Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) aanwezig bij de huiszoekingen? “Mevrouw El Kaouakibi is nog altijd parlementslid en geniet dus nog bescherming, zeker bij gerechtelijke onderzoeken. Liesbeth Homans moet er vanuit haar functie op waken dat de rechten van El Kaouakibi gevrijwaard worden en dat alles correct verloopt. Dezelfde procedure zie je bijvoorbeeld als het gerecht een huiszoeking doet bij een advocaat, dan gaat de stafhouder mee op huiszoeking.”

Geen arrestaties

Het parket wil het onderzoek in alle discretie laten verlopen en weigert daarom zelf verder inhoudelijk in te gaan op de zaak. Het parket bevestigt wel dat er bij de huiszoekingen geen arrestaties zijn gebeurd.