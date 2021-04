LIVE. Ex-minister van Volksgezondheid De Block getuigt in de Kamercommissie over de coronacrisis. Volg het hier

RECONSTRUC­TIE. Hoe we op 2 dagen in lockdown gingen: “Ik zag mensen allerlei dingen doen waarvan ik al wist: dat zal de laatste keer zijn voor een lange tijd”

12 maart Exact een jaar geleden, op 11 maart 2020, werd in ons land het eerste overlijden door corona bekendgemaakt. Vooral het feit dat we met vertraging de Italiaanse curve aan het volgen waren, deed de politiek naar ongeziene maatregelen grijpen. * Maggie De Block (Open VLD): “Toen Macron de scholen sloot, konden we moeilijk verantwoorden dat wij ze niet dicht deden.” * Wouter Beke (CD&V): “Ik heb die namiddag nog naar mijn moeder gebeld, die de dag nadien jarig is. Ik zei: ‘moeder, geen familie, geen feest dit jaar’. Dit is hoe we op op 2 dagen van “evenementen tot 1.000” naar gesloten scholen, cafés en restaurants gingen.