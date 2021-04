LIVE. Ex-minister van Volksgezondheid De Block getuigt in de Kamercommissie over de coronacrisis: “Vernietigde strategische stock had meteen vervangen moeten worden”

Ex-minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) getuigt in de Kamercommissie. Ze geeft tekst en uitleg over de fouten die onder haar bewind zijn gebeurd, dingen die beter konden en wat wel goed is verlopen. Zo erkent ze dat het niet vervangen van de vernietigde stocks aan beschermingsmateriaal een fout was.

“De vernietiging van de strategische stocks aan beschermingsmateriaal was de juiste beslissing, maar het was fout om die niet meteen te vervangen”, zegt De Block. De minister wees erop dat de oude stock onbruikbaar was geworden. Ze pleitte voor een roterende strategische stock aan persoonlijk beschermingsmateriaal, geneesmiddelen en ander medisch materiaal voor die domeinen waar bij een gezondheidscrisis schaarste kan optreden. Maar in afwachting van de uitrol van het plan om die te realiseren, had er een nieuwe strategische stock moeten worden aangelegd, zei ze.

De N-VA reageerde meteen erg kritisch op de uitleg van de gewezen minister. “De vernietiging van de stock zonder ze te vervangen, was een probleem. Het niet vertellen aan de experten en de zorgverstrekkers was nog erger. Daarbij komt het dralen om snel te gaan bestellen. In januari was de markt nog niet zo erg verstoord als later in het voorjaar. Men had transparant moeten zijn en meteen actie moeten ondernemen,” vond Frieda Gijbels.

Volledig scherm Een vrouw pakt een stock van mondmaskers uit. © Photo News

Volgens De Block kunnen we nog andere lessen trekken uit de coronaperiode. Zo zou onder meer ons wetgevend kader en onze architectuur voor crisisbeheersing “niet zijn ontworpen voor een langdurige globale crisis.” Binnen de overheid is er ook onvoldoende een cultuur van crisismanagement. Verder pleit De Block voor een meer en vooral slimmere digitalisering in de gezondheidszorg.

Toch zijn er volgens de ex-minister ook positieve dingen gebeurd: “Onze zorg heeft mede standgehouden dankzij het feit dat we snel genoeg verregaande maatregelen hebben getroffen. De Belgen hebben zich op een indrukwekkende manier aan de beperkingen van de verplaatsingen en de contacten gehouden.”

Verder zijn de vaccins volgens de minister in een recordtempo ontwikkeld: “Normaal gezien duurt het 4 tot 20 jaar om een conventioneel vaccin te ontwikkelen. Nu hebben wetenschappers en de farmaceutische industrie een nieuwe techniek (mRNA) in recordtempo van 11 maanden “marktklaar” gekregen. Dat was natuurlijk enkel mogelijk omdat er al veel werk was gedaan, maar het blijft een fantastische prestatie.”

“Blind varen”

In haar inleiding wees Maggie De Block erop dat zij steeds heeft gehandeld op basis van de wetenschappelijke kennis van het ogenblik. Maar het virus heeft iedereen in de wereld verrast en was het in het begin vaak “blind varen”. Er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt. “Maar als je je verantwoordelijkheid neemt en beslissingen treft, maak je fouten”, aldus de gewezen minister. Er moet voor haar een onderscheid gemaakt worden tussen fouten die vermeden konden worden, en beslissingen die in eer en geweten genomen werden, maar achteraf fout bleken.

Lees meer