LIVE. Eerste vaccins geleverd in Londens ziekenhuis - De Croo: “Niet het moment voor versoepelingen”

Heel wat ontgoochel­de kinderen na problemen met livestream van Grote Sinter­klaas­show Studio 100

16:25 Door de coronacrisis kon de Grote Sinterklaasshow van Studio 100 dit jaar niet doorgaan in het Antwerpse Sportpaleis. In plaats daarvan werd een grootse show georganiseerd in het gloednieuwe Plopsa Hotel, waar heel wat kinderhelden hun opwachting maken. In samenwerking met Proximus zou iedereen de show van thuis uit kunnen volgen via een livestream, maar de servers bleken niet voorzien op de grote belangstelling. Op Twitter reageren heel wat ouders dan ook ontgoocheld.