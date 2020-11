LIVE. Druk op Belgische ziekenhuizen blijft toenemen - Wereldwijd recordaantal nieuwe besmettingen in een week tijd

KMI waarschuwt voor CO-intoxica­tie

3 november Er zijn dinsdag eerst brede opklaringen, later enkele lokale buien vanaf het westen. De maxima gaan van 8 tot 13 graden. Het is vrij winderig in de namiddag. Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als "hoofdpijn" of "neiging tot braken", want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.