LIVE. Dringende oproep van wetenschap: “Vaccins helpen het virus onder controle te houden, maar pas eind 2021"

Balen Zaakvoer­der verbaasd over stilgelegd bedrijfs­feest: “Overroepen om te zeggen dat we hier feest gebouwd hebben”

19 december De politie heeft vrijdagnamiddag een bedrijfsfeest stilgelegd bij Eduard in Balen, een fabrikant van aanhangwagens. Dertig werknemers waren er aan het feesten, inclusief alcohol, twee frituurwagens en een deejay. De werknemers die geïdentificeerd konden worden, zullen voor de politierechter moeten verschijnen. “Het is overroepen om te zeggen dat we hier een feest gebouwd hebben”, reageert zaakvoerder Eduard Saris.