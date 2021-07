LIVE. Dinant ruimt op na de overstromingen, maar al nieuw onweer op komst

Schoonaarde Motard (25) in levensge­vaar na zware klap tegen geparkeerd voertuig

13:37 Een 25-jarige jongeman uit Lede is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Nieuwstraat in Schoonaarde, deelgemeente van Dendermonde, levensgevaarlijk gewond geraakt na een zware klap tegen een geparkeerd voertuig. De motard reed met hoge snelheid achteraan in op de auto en kwam hard neer op de grond.