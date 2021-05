LIVE. Defensie licht maatregelen toe die al genomen zijn naar aanleiding van zaak Jürgen Conings

OVERZICHT. Waar staan we in de zoektocht naar Jürgen Conings?

24 mei In het onderzoek en de zoekactie naar de gewapende voortvluchtige militair Jürgen Conings liggen alle pistes nog open. “Alle mogelijke pistes worden onderzocht. Het onderzoek is momenteel in volle gang,” zegt Wenke Roggen, woordvoerster van het federaal parket, vandaag .Ook het voorbije weekend is hard gezocht naar Conings, zonder succes. Het federaal parket deed gisteren een nooit eerder geziene oproep aan het begin van de televisiejournaals, met de vraag aan Conings om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Gisteravond werd het treinstation Brussel-Noord nog korte tijd ontruimd omdat Conings er mogelijk gezien was. Het bleek vals alarm.