LIVE. De Pauw riskeert één jaar voorwaardelijk: “Hij is geen Weinstein, wel een zielige man die hunkert naar aandacht van jonge vrouwen”

OVERZICHT. Weg met ziekte­brief­je voor één dag (behalve voor kmo's), strenger voor langdurig zieken: dit staat in het nieuwe begrotings­ak­koord

12 oktober Na een verwarrende nacht en ochtend werd uiteindelijk een begrotingsakkoord bereikt. Dat wordt bevestigd aan onze redactie door verschillende bronnen. De onderhandelingen sprongen vannacht nog af en premier De Croo (Open Vld) en een aantal andere ministers verlieten de tafel. De gesprekken over het gunstregime voor de eerste aanwerving en de versoepelingen van nachtarbeid zouden telefonisch verder zijn gevoerd. “De voorbije weken is bijzonder had gewerkt, en we zijn gekomen tot een zeer breed pakket aan maatregelen", kondigt de premier aan tijdens de persconferentie over het begrotingsakkoord. Er komt een korting op de energiefactuur, kmo’s zouden in vrijgesteld worden van de afschaffing van het ziektebriefje en wie werkt zou een belastingkorting tot 150 euro krijgen. Een overzicht van wat we nu al weten over het begrotingsakkoord. Volg hier de State of the Union van premier Alexander De Croo in het federale parlement.