LIVE. De Croo stelt akkoord rond defensiebudget voor: “Naar 2 procent van het bbp tegen 2035, maar dit is geen blanco cheque”

De Croo stelt akkoord rond defensiebudget voor: "Naar 2 procent van het bbp tegen 2035, maar dit is geen blanco cheque"

Er is een akkoord bereikt over het defensiebudget. Dat wordt in 2035 opgetrokken naar 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), al zijn daar wel zes voorwaarden aan verbonden. De investeringen mogen bijvoorbeeld niet ten koste gaan van die in klimaat. “Dit is dus geen blanco cheque”, klinkt het uit de mond van premier Alexander De Croo.