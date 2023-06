LIVE. De Croo heeft “volste vertrouwen” in Lahbib, maar Open Vld tikt haar wel op de vingers: “Het was fout om de visa uit te reiken”

Vlaams Belang: "Ontslag Lahbib urgenter dan ooit"

“Lahbib is politiek eindverantwoordelijke voor het uitreiken van de visa en dus voor het feit dat die Iraanse veiligheidsagenten in Brussel opposanten in beeld konden brengen”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. “Vandaag zien we de verstrekkende gevolgen van Lahbibs beslissing om de Iraniërs toe te laten: de familie van die gefilmde Iraanse dissidenten in Brussel loopt gevaar in Iran. Als Lahbib zelf niet wil opstappen zit er voor de regeringspartners maar één ding op: onze motie van wantrouwen deze namiddag steunen.”