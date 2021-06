LIVE. Crisiscentrum: “Coronacijfers nog steeds in vakantiestemming, maar opletten voor Deltavariant”

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is nog altijd stevig aan het afnemen. Ook het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen en intussen heeft al meer dan de helft van de Belgen minstens één prik gekregen. Vandaag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de coronamaatregelen. Vooral voor de horeca is het uitkijken naar verdere versoepelingen. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.