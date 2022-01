LIVE. Coucke test positief op coronavirus, De Wever in isolatie - "Verplichte zelftest zal ooit op tafel belanden”

Antwerpen Laatste ‘Nederland­se invasie’ nu school weer opstart bij noorderbu­ren? “Hun lockdown was de beste reclamecam­pag­ne ooit voor onze stad”

Maandag 10 januari bergen kinderen in zowel België als Nederland hun speelgoed en outdoorschoenen op om weer aan de schoolbanken plaats te nemen. En dat is zichtbaar in het centrum van Antwerpen: bijna alle winkels zijn open, maar de aanwezigheid van onze noorderburen nam - na een zeer drukke zaterdag - beduidend af. “Volgende week verwachten we opnieuw een normale gang van zaken. Maar als hun lockdown verlengd wordt...”

