LIVE. Coronacrisis veroorzaakt tekort aan spermadonoren

ONZE OPINIE. Festivalzo­mer? Hoeveel risico zijn we als maatschap­pij bereid te nemen wanneer we de kwetsbaar­sten gevacci­neerd hebben?

6:00 Als we deze zomer moeten ‘social distancen’ kan je beter een andere naam bedenken voor de festivals. Op een Werchter, Pukkelpop of Tomorrowland dat je in bubbels moet beleven, kan je inderdaad óók naar muziek luisteren. Maar een festival wordt het pas wanneer er bier door het publiek vliegt, één van je vrienden plots staat te ‘schuren’ in de ‘Boiler Room’ en je eindigt op een dronken campingfeestje met onbekenden omdat je je eigen tent niet meer terugvindt. Bonne chance aan wie dát coronaproof wil maken. De grootste vraag lijkt dan ook vooral: hoeveel risico zijn we als maatschappij bereid te nemen wanneer we deze zomer de belangrijkste groepen gevaccineerd hebben?