LIVE. Coronacijfers stijgen verder - Pfizer start klinische tests bij kinderen tussen 6 maanden en 11 jaar

De Croo verdedigt maatrege­len: "Een pandemie verdraagt geen politiek, ik zal alles doen om bevolking te beschermen”

25 maart Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept op tot samenwerking in de aanpak van het coronavirus, nadat de voorzitter van zijn coalitiepartner MR de maatregelen van het Overlegcomité woensdag openlijk aanviel. "Als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar, dan is het dat een pandemie geen politiek verdraagt", klonk het donderdag in de Kamer. "Ik hecht belang aan overleg, maar ook aan het feit dat we de beslissingen daarna samen verdedigen.”