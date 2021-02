LIVE. Coronacijfers gaan de goeie kant op, meer dan kwart Israëliërs heeft al tweede coronaprik gehad

De Wever pleit voor breed centrum­rechts blok: “Meerder­heid van Vlamingen zou zich daarin thuis voelen”

9:01 Bart De Wever (N-VA) pleit in een interview met De Zondag voor een breed centrumrechts blok met ook christendemocraten en liberalen. "Er zijn te veel partijen. Dat is niet gezond. Ik noem dat de balkanisering van Vlaanderen. Als we niet opletten, wordt ook Vlaanderen onbestuurbaar", zegt hij in de krant.