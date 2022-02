LIVE. Code oranje voor de kust: opnieuw felle rukwinden mogelijk - Windhoos blaast vier daken weg in één straat

Na Dudley en Eunice krijgen we nu Franklin over ons heen: drie stormen op enkele dagen, hoe uitzonder­lijk is dat?

De brandweer heeft nog niet eens alle oproepen na storm Eunice kunnen afhandelen, of broer Franklin kondigt zich al aan. Vandaag zullen er opnieuw felle windstoten over ons land razen. Eerder kregen we vorige week ook al Dudley te verwerken. Het gaat dus om drie stormen in een paar dagen tijd. Volgens VTM-weerman David Dehenauw is zo’n drielingstorm “opmerkelijk, maar niet uitzonderlijk”.

6:17