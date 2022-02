LIVE. Code oranje voor de kust: opnieuw felle rukwinden mogelijk - Windhoos blaast drie daken weg in één straat

Bijna 3 ongevallen per dag met e-steps in België

In België werden in 2021 1.022 ongevallen met e-steps geregistreerd. Dat zijn er bijna drie per dag, zo blijkt uit de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias in samenwerking met de federale politie. Het verkeersinstituut noteerde voor het eerst statistieken over het aantal ongevallen met e-steps.

