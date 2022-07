LIVE. Code oranje in heel Vlaanderen, enkel voor de kust geldt code groen - Vandaag al temperaturen tot zelfs 36 graden verwacht

47 graden in Portugal: wordt Zuid-Europa onleefbaar? “Ik maak me zorgen over verwoestij­ning, wie weet keer ik ooit terug naar België”

In Portugal werd deze week een absoluut hitterecord gebroken. In Pinhaõ, in het noorden van het land, werd 47 graden gemeten. Maar ook in de hoofdstad Lissabon flirtte het kwik de afgelopen dagen met de 40 graden. Extreem weer lijkt steeds vaker voor te komen in Zuid-Europa. Kan je in zo’n omstandigheden nog leven? Vier Vlamingen in Portugal getuigen.

15 juli