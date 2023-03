LIVE. Brussels verkeer muurvast: colonne tractoren vertrekt stilaan uit hoofdstad

De boeren die in Brussel zijn komen protesteren, keren stilletjesaan huiswaarts. De uittocht is daarmee iets later begonnen dan verwacht. Al bij al is de dag zonder grote incidenten verlopen. Behalve enkele rook- en luide bommetjes die werden afgestoken en een vat karton en rubberen banden dat uitgebrand is, bleef de situatie rustig en kalm. De politie van Brussel raadt iedereen nog steeds aan niet met de wagen naar Brussel te komen. Er is grote hinder op de Kleine Ring rond Brussel en ook op de uitvalswegen verloopt het verkeer moeizaam. “Het is een moeilijke avondspits”, klinkt het bij Brussel Mobiliteit. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.