LIVE. “Britse regering verlengt lockdownbevoegdheden tot 17 juli”

Is de Zuid-Afrikaanse variant gevaarlij­ker? En werken de vaccins er wel tegen? Virologen Steven Van Gucht en Piet Maes beantwoor­den de belangrijk­ste vragen

23 januari In Oostende is de Zuid-Afrikaanse versie van het coronavirus goed aan het circuleren. Het is een variant waar we nog erg weinig over weten, maar waar we toch heel bang voor zijn. Hoe komt dat? Is deze mutant nóg besmettelijker dan de Britse? Klopt het dat ons immuunsysteem er minder goed tegen werkt? Virologen Steven Van Gucht en Piet Maes beantwoorden de belangrijkste vragen.