LIVE. Bijna alle Vlaamse skireizen tot en met krokusvakantie geannuleerd - "Tientallen verdachte gevallen met afwijkende coronavariant na eerste test in Antwerpen”

Lockdown­feest­je in vakantie­huis­je: 61 feestvier­ders betrapt op verjaar­dags­feest

9 januari De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in totaal 61 pv's opgesteld naar aanleiding van een lockdownfeestje in het dorp Tintigny, in het zuiden van de provincie Luxemburg. Dat meldt het parket deze voormiddag. Het ging om een verjaardagsfeestje in een vakantiehuisje.