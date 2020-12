LIVE. Biden test negatief - Kenniscentrum trekt lessen over beheer van toestroom ziekenhuizen uit eerste golf

Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen blijft stijgen. Daarnaast neemt die stijging steeds sneller toe. Het aantal afgenomen tests is de afgelopen dagen echter ook gevoelig gestegen: in de periode van 7 tot 13 december werden 12 procent meer tests uitgevoerd dan de week ervoor. Wat testbeleid betreft, moeten Brussel en Wallonië volgens biostatisticus Geert Molenberghs een tandje bijsteken: uit de cijfers blijkt immers dat het aantal testen per 100.000 inwoners een pak hoger ligt in Vlaanderen dan in de rest van het land. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.