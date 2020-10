LIVE. Biden belooft gratis vaccin voor elke Amerikaan. J&J hervat weldra klinische proeven

Belgische staat niet in beroep tegen veroorde­ling over opvang asielzoe­kers

23 oktober De Belgische staat gaat niet in beroep tegen de recente veroordeling over de opvang van asielzoekers. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Volgens Mahdi moet er binnen de 30 dagen een oplossing zijn om dwangsommen te vermijden.