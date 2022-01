LIVE. Belgische pilote Zara Rutherford landt vandaag in Kortrijk na reis rond de wereld

ONZE OPINIE. Heeft iemand Jan Jambon gezien?

Heeft iemand Jan Jambon gezien? Want zijn regering rolt over de straatstenen over hoe het beschikbare geld moet worden besteed aan sociaal wonen. Dat de wachtlijsten voor een sociale woning niet slinken is een oud zeer. Maar na een stevig debat in het Vlaams parlement wist de oppositie van geen hout pijlen te maken. Wat gaat de Vlaamse regering nu eigenlijk doen? Het gaf een redelijk surreëel beeld. Het hing af of je nu naar minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) of minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) luisterde. Soms zijn geen zeven koppen nodig om een draak te zijn. Drie volstaan.

