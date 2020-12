LIVE. België weert reizigers uit Verenigd Koninkrijk: vanaf middernacht voor komende 24 uur

Experten ontgoo­cheld dat avondklok niet is vervroegd in Vlaanderen

18 december Dat de avondklok in Vlaanderen niet vervroegd wordt tot 22 uur, zoals in de rest van het land al het geval is, is een gemiste kans. Dat vindt viroloog Marc Van Ranst. “Dan zouden mensen minder lang feestjes kunnen houden”, klinkt het. Ook verschillende andere experten zijn ontgoocheld na het Overlegcomité en hadden gehoopt op een uniforme avondklok in heel België.