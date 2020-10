LIVE. België opnieuw in lockdown. Artsen mogen reguliere zorg blijven aanbieden

Luc en Annie zijn misschien wel enige Belgische wielerfans die Vuelta volgen: “Twee weken quarantai­ne achteraf hebben we er graag voor over”

30 oktober Met je camper een grote wielerronde volgen: zonder corona de normaalste zaak van de wereld en voor veel Vlaamse wielerfans zelfs hun jaarlijkse vakantie. Maar vandaag, met het rondwarende virus, waagt amper iemand zich hieraan. Behalve Luc (64) en Annie (63) uit Kalken, zij staan elke dag langs het parcours van de Vuelta. “Als we terug thuis zijn, moeten we twee weken in quarantaine. Maar dat hebben we er graag voor over”, zeggen ze vanuit Aguilar de Campoo.