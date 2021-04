LIVE. Bekijk hier de persconferentie na de ministerraad

Brussel Autoritei­ten waarschu­wen nog één keer: “Kom niet naar La Boum 2"

11:11 Het parket van Brussel, de politie en burgemeester Philippe Close (PS) waarschuwen in een gezamenlijk persbericht dat deelnemers aan ‘La Boum 2' in het Ter Kamerenbos een boete of administratieve aanhouding riskeren. “We raden dus iedereen af om deel te nemen.” Facebook verwijderde de evenementpagina van het feest donderdag op vraag van het parket.