LIVE. Begrotingsgesprekken in laatste rechte lijn: energiekorting van 196 euro per maand verlengd, ministers leveren loon in

De onderhandelingen over de begroting duiken de laatste rechte lijn in. Intussen sijpelen de eerste beslissingen al naar buiten. Zo komt er een tijdelijke taks op multinationals en een bankentaks. Het tijdskrediet om voor kinderen te zorgen wordt teruggebracht van 8 tot 5 jaar. Een besparing op de welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen haalde de eindmeet dan weer niet. Hierover kwam het afgelopen nacht nog tot een zware clash tussen de liberalen en de PS. Het kernkabinet is al sinds vrijdagavond in begrotingsconclaaf. De federale regering wil een begroting opstellen voor volgend jaar en meteen ook voor 2024, omdat het in een verkiezingsjaar niet evident is om nog grote akkoorden te sluiten. Volg alle ontwikkelingen op de voet bij HLN Live.