LIVE. Begin van lichte daling in coronacijfers: “Maar we hebben nog lange weg te gaan”

‘Coronaba­ro­me­ter’ lijkt er eindelijk te komen: “Zo kan iedereen zelf zien of het strenger of soepeler wordt”

Drie keer een Overlegcomité in evenveel weken tijd met drie keer strengere maatregelen. Dit wekelijks gebakkelei kwam de regeringen in dit land al op veel kritiek te staan. Steeds meer experten én politici vragen daarom om eindelijk een coronabarometer in te voeren, waarbij vooraf bepaalde maatregelen gekoppeld worden aan duidelijke drempels, zoals besmettingen of ziekenhuisopnames. Het ziet er nu naar uit dat die barometer er inderdaad zal komen.

10:58