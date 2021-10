LIVE. Bart De Pauw krijgt het laatste woord: “Jammer dat ze mijn excuses niet aanvaarden”

Livios Vorig jaar stierven 29 Belgen aan CO-intoxica­tie: is jouw woning veilig genoeg?

13 oktober Vorig jaar stierven over heel België 29 mensen aan CO-intoxicatie, zo blijkt uit cijfers van het Antigifcentrum. Dat gebeurt vooral tussen de maanden oktober en februari. Nu we massaal onze verwarmingstoestellen aanzetten, steekt het gevaar op CO- of koolstofmonoxidevergiftiging opnieuw de kop op. Waar loopt het meestal mis en hoe voorkom je problemen de komende maanden? Bouwsite Livios geeft enkele nuttige tips.