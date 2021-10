LIVE. Bart De Pauw en zijn vrouw Ines tekenen present op tweede zittingsdag: “Jullie zullen verschieten van sommige dingen”

OVERZICHT. Meer besmettin­gen en overlij­dens, reproduc­tie­ge­tal op 1

8:28 Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van Covid-19 is in de voorbije periode toegenomen, net als het aantal nieuwe besmettingen. Het aantal hospitalisaties is licht gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.