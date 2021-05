LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: verdediging zal vrijspraak vragen voor moord, voorzitter ondervraagt beschuldigde

IN KAART. Besmettin­gen nemen overal af, in Vlaanderen het meest in Limburg. Bekijk hier de situatie in uw regio

10:20 De coronacijfers in ons land blijven in dalende lijn gaan. In ons taalgebied tekenen Limburg en Oost-Vlaanderen de grootste dalingen op van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.