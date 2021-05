LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: verdediging zal vrijspraak vragen voor moord, Caliniuc ongeloofwaardig bij ondervraging in rechtszaal

Groot bevrij­dings­feest van zoon epidemio­loog Pierre Van Damme in één minuut uitver­kocht

17:59 Alle tickets voor ‘Het Grote Bevrijdingsfeest’ van de zoon van epidemioloog Pierre Van Damme zijn de deur uit. De laatste 1.000 kaartjes voor het evenement op 30 juli gingen deze namiddag “in slechts 62 seconden” over de toonbank. “Het is duidelijk dat de knaldrang nog nooit zo hoog is geweest”, klinkt het in een persbericht.