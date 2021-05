LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: tweede procesdag gaat van start

Dossier rond Arco wordt in juni behandeld voor Brusselse onderne­mings­recht­bank: waarover gaat het nu weer?

17 mei De rechtszaak die ruim 2.000 Arco-coöperanten hebben opgestart tegen meerdere Arco-vehikels, ex-Arco-topvrouw Francine Swiggers, de Belgische staat en Belfius, zal in juni behandeld worden door de Brusselse ondernemingsrechtbank. De zittingen zullen plaatsvinden op 9, 10, 17, 18 en 30 juni 2021, in de Justitia-site, in de voormalige NAVO-gebouwen in Haren.