LIVE. Assisenproces Sofie Muylle: speurders tonen foto’s van hoe ze het slachtoffer aantroffen

Plots ben je risicopa­tiënt: “Ik viel uit de lucht”, zegt Jelle (40) over onverwacht­se prikuitno­di­ging

17 mei Tot zijn eigen verbazing kreeg onze collega Jelle Brans (40) vorige week zijn vaccinatie-uitnodiging in de bus. Veertigers kunnen normaal pas in de week van 31 mei een invitatie verwachten, maar bij Brans kwam die dus vroeger. Hij zal ingeënt zijn nog voor zijn beide ouders aan de beurt komen, vertelt hij in VTM Nieuws. Nog meer jonge collega’s kregen al een vaccinatie-uitnodiging. Hoe kan dat?